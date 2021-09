È finalmente arrivata la proposta di matrimonio, il campione azzurro si sposa: immagini da brividi

Attraverso i social, l’amatissimo campione dà una splendida notizia ai fan: la proposta di matrimonio è accettata, si sposa!

Tutti ricorderanno quando l’atleta olimpico che quest’estate ci ha fatto sognare facendo vincere all’Italia l’oro nei 100 mt, disse ai microfoni di Rai Sport: “L’avevo promesso e ora lo farò: l’anno prossimo Nicole diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostro sogno”.

Parliamo ovviamente di Marcell Jacobs che, domenica 25 settembre, ha fatto la fatidica proposta di matrimonio alla sua Nicole Daza, con la quale il campione ha avuto due figli, Anthony e Meghan.

Con un post su Instagram, l’atleta ha espresso tutta la sua felicità per aver fatto un altro passo verso le nozze con la compagna.

Ha detto “sì”! Il campione si sposa: ecco dove ha fatto la magica proposta alla compagna

Insieme dal 2018, la strepitosa coppia convolerà a nozze tra un anno esatto e cioè a settembre del 2022. Jacobs ne aveva parlato a Verissimo e finalmente la conferma è arrivata.

Negli scatti e nei video apparsi sul popolare social network si può vedere che, proprio in occasione dei festeggiamenti per il proprio compleanno, il campione si è inginocchiato e ha chiesto la mano di Nicole regalandole un anello meraviglioso.

Il luogo scelto per questo romantico momento è la pista privata di Manerba del Garda, che ha utilizzato durante il lockdown per allenarsi in vista delle Olimpiadi. Tra fuochi d’artificio e scritte luminose, Marcell ha regalato attimi di pura emozione a tutti i presenti.

“Ha detto sì”, si legge nella didascalia alle foto pubblicate. Dal canto suo, la bella Daza ha scritto: “Ho detto più velocemente ‘sì’ io che lui a fare 100 metri. Ti amo.”

Auguri sinceri ad entrambi!