Era la mamma dei gemelli Walsh in Beverly Hills 90210: oggi l’attrice ha 73 anni, il drastico cambiamento dopo l’addio alla serie

Scopriamo che fine ha fatto l’indimenticabile Cindy, mamma dei gemelli Walsh: sono passati un bel po’ di anni da allora, la riconoscereste?

Se avete amato la serie Beverly Hills 90210 non potete non ricordarvi di lei, la mamma di Brandon e Brenda, i famosissimi gemelli Walsh! Insieme al marito Jim, Cindy è stata uno dei personaggi che orbitavano attorno ai giovani protagonisti del telefilm, ma la sua presenza è stata fondamentale.

Saggia, rassicurante e sempre capace di trovare le parole giuste, ha rappresentato nei primi anni ’90 il modello di madre ideale, dedita anima e corpo alla propria famiglia. Interpretata da Carol Potter, Cindy lasciò la fortunata serie nel 1995 per poi tornarvi come guest star nel 1996 e nel 1998: oggi l’attrice ha più di 70 anni e rivederla vi spiazzerà.

Ripercorriamo un po’ la sua vita e la sua carriera fino a scoprire come si mostra oggi.

L’abbiamo vista nei panni di Cindy, la mamma dei gemelli Walsh: la foto dopo 20 anni ha dell’incredibile

Nata a New York il 21 maggio 1948, la Potter inizia a lavorare come attrice di teatro dopo aver conseguito la laurea ad Harvard. Approda quindi a varie serie americane come Today’s FBI, ma sarà recitando il personaggio di Cindy Walsh che raggiungerà il successo mondiale. Ottiene quel ruolo in un momento molto triste della sua vita: il suo primo marito, Spencer Eastman, era deceduto da un paio di anni lasciando lei e il loro bambino, all’epoca davvero molto piccolo.

Nel 1995 Jim e Cindy scompaiono dalla serie ambientata a Los Angeles e nel 1997 Carol inizia a recitare in un’altra serie prodotta da AAron Spelling, “Sunset Beach“. Intanto si impegna a conseguire un diploma in Psicologia e comincia ad esercitare la professione di psicologa e terapista di coppia.

Sono trascorsi oltre vent’anni da quando l’abbiamo conosciuta come la signora Walsh, oggi Carol Potter ha 73 anni e la ritroviamo molto diversa da allora.

Avreste mai scommesso che si trattava di lei?