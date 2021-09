Soleil Sorge, concorrente del GF VIP, ha fatto una confessione a sorpresa: contrariamente a quanto emerso nelle scorse settimane, l’italo americana non è sigle. Ecco le sue parole.

Il Grande Fratello VIP è entrato nel vivo e sta già regalando sorprese e colpi di scena ai suoi telespettatori. Il clima tra alcuni concorrenti sembra esser piuttosto teso: nell’ultima puntata in diretta, andata in onda su Canale 5 lunedì 27 settembre, l’attenzione si è concentrata ancora sulla vicenda tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Nelle ultime ore però, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è lasciata andare ad una confessione inaspettata. Ha confidato a Francesca Cipriani di essere innamorata di un uomo.

GF VIP, la confessione a sorpresa di Soleil Sorge: “Ho una cotta per una persona”

In un momento ‘confessioni’ tra Soleil Sorge e Francesca Cipriani, è spuntato fuori qualcosa di cui nessuno era a conoscenza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, una delle protagoniste indiscusse dell’edizione in corso del GF VIP, ha rivelato alla sua inquilina di essere innamorata.

“Ho preso una cotta per una persona, non pensavo potesse succedere così” ha raccontato la Sorge che ha deciso di non nascondersi più. “Non vorrei aspettative, ma qui dentro penso e cresce il sentimento, la mancanza. Ho una persona fuori, il mio cuore ce l’ha sicuro e spero anche dall’altra parte” ha raccontato l’influencer.

Per il momento Soleil non ha voluto rivelare l’identità del suo uomo: la concorrente ha però chiarito come si sente con lui. “Mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente. So quello che voglio e non voglio accontentarmi. Con lui posso dirvi che sto benissimo. Questo ragazzo è una persona come voglio io, mi rispetta tanto e ha dei gesti puri. Non credevo più nell’amore, poi ho capito che ci sono persone così belle quando ho conosciuto lui”.