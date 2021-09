Impossibile riconoscerla oggi: è stata protagonista assoluta di Beautiful per tanti anni, avete capito chi è questa splendida attrice?

Quanti personaggi sono passati per Los Angeles in questi 35 anni di Beautiful? Vi rispondiamo noi: tantissimi! La soap opera americana va in onda dal 1987 senza alcuna interruzione, tenendo incollati alla tv i telespettatori di tutto il mondo. Merito dei continui colpi di scena presenti nella trama, ma anche della bravura del cast. E a proposito di cast, c’è un personaggio che è stato centrale nelle vicende della famiglia Forrester, per più di dieci anni!

A interpretarlo è stata l’attrice che vi mostriamo in questo scatto, condiviso sui social negli ultimi anni. Riuscite a riconoscerla? È apparsa la prima volta in Beautiful nel 1992! Scopriamo insieme di chi si tratta!

In Beautiful è stata una protagonista assoluta per più di 10 anni: avete riconosciuto l’attrice in questo scatto?

Appassionati di Beautiful, questo quiz è per voi! Riuscite a indovinare chi è l’attrice di Beautiful che vi abbiamo mostrato in foto? Piccoli indizi: è stata la segretaria della Forrester Creations e amica stretta di Brooke Logan. Proprio così, è la bellissima Megan Conley, che nella soap è apparsa dal 1992 al 2004. Si è sempre occupata di tutti i compiti di una receptionist per la famosa casa di moda ed è sempre stata un supporto importante per Brooke, nei suoi momenti di difficoltà.

Dopo anni alla Forrester, Megan lascia la casa di moda per lavorare alla Marone Industries e dopo poco inizierà una relazione con il fondatore della compagnia, Massimo Marone (nonché vero padre di Ridge Forrester). La loro fu una relazione segreta per molto tempo a causa della ex moglie di Massimo, Jackie Marone. Ad interpretare Megan è stata l’attrice statunitense Maeve Quinlan, oggi 56 enne.

E voi, ricordate la bellissima Megan a Beautiful? Vi piacerebbe rivederla a Los Angeles con un ritorno del suo personaggio?