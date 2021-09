Fervono i preparativi per Italia’s Got Talent 2022: il celebre talent show è pronto a ripartire con una nuova edizione, ecco chi saranno i giudici del programma!

Italia’s Got Talent sta per tornare in tv! Il programma televisivo in onda su Sky Uno e su TV8 è pronto a dar spazio ai talenti che decideranno di presentarsi ed esibirsi sull’ambito palco. Quattro giudici seduti ad un bancone sono chiamati a giudicare concorrenti di ogni età: ognuno si esibirà sul palco mostrando a tutti il proprio talento in una qualsiasi disciplina. Negli ultimi anni i telespettatori del talent hanno visto gli stessi volti: i veterani dello show quest’anno daranno il benvenuto ad un nuovo protagonista! Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi accoglieranno nel loro gruppo Elio!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Italia’s Got Talent 2022, arriva l’annuncio tanto atteso: ci sarà il suo debutto in giuria, ecco il cast

Fuori Joe Bastianich, benvenuto Elio! Italia’s Got Talent è pronto a ripartire con il debutto del celebre artista!

Stefano Belisari, in arte Elio, è il cantautore e flautista italiano nonché celebre volto televisivo. Ultimamente lo abbiamo visto tra i protagonisti di LOL Chi Ride è Fuori e presto sarà uno dei quattro giudici di IGT! L’annuncio è arrivato attraverso i canali social del programma: “Geniale, brillante, divertente e… talentuosissimo! Non vedevamo l’ora di annunciarvi che Elio è il nuovo giudice di Italia’s Got Talent!”.

Leggi anche Elio, conoscete il suo vero nome e il percorso di studi? Non immaginereste mai, è incredibile!

Ci divertiranno ancora con la loro simpatia, genuinità e talento i tre giudici, veterani del programma: Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano! Al timone del programma ancora Lodovica Comello: per il sesto anno consecutivo sarà lei la conduttrice del celebre talent show targato Sky.

Italia’s Got Talent 2022 è pronto a ripartire: la data di inizio non è ancora stata resa pubblica, restiamo in attesa di news!