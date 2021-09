Kate Moss, avete mai visto sua figlia? Somiglianza pazzesca con l’ex top model, resterete affascinati!

Lila Grace è la figlia di Kate Moss, autentica icona della moda anni ’90: stesso fascino della madre, conosciamola meglio!

In queste ore la figlia di Kate Moss sta facendo parlare di sé per aver sfilato per Fendi e Versace mostrando a tutti il cerotto per diabetici. Lila Grace Moss Hack è infatti affetta da diabete di tipo 1 e ha deciso di non nascondere la sua malattia.

Al di là di ciò, cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla giovanissima figlia di una delle top model più acclamate degli anni ’90: chi è Lila? Quanti anni ha? Chi è suo padre? E soprattutto, avete visto quanto somiglia alla celebre mamma?

Iniziamo col dire che la splendida erede di Kate ha compiuto 18 anni nel 2020: è nata infatti il 29 settembre del 2002 e, proprio come la madre, ha sfilato in passerella per la prima volta appena maggiorenne.

Suo padre è Jefferson Hack, fondatore di Dazed Media.

Chi è Lila Moss, figlia di Kate: l’immagine vi lascerà a bocca aperta, sono identiche!

Bionda e statuaria, Lila è praticamente la copia dell’ammiratissima Kate, indimenticabile super modella dei tempi di Claudia Shiffer, Naomi Campbell, Eva Herzigova ed altre meravigliosi volti storici del fashion.

Riguardo alla vita privata di questa splendida ragazza non è possibile ad oggi affermare che abbia un amore, ma bellissima com’è scommettiamo che avrà solo l’imbarazzo della scelta!

Popolarissima sui social, vanta un profilo Instagram con quasi 189 mila follower. Avete visto i suoi meravigliosi scatti?

Questa immagine ad esempio, parla da sola: è o no il ritratto della mamma?