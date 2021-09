“Lost” è stata una serie di immenso successo che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo con il fiato sospeso: ricordate l’affascinante e misterioso “Sawyer”, lo riconoscete oggi? Resterete senza parole!

A partire dal 2004 il mondo intero si è appassionato ad una serie tv unica nel suo genere, originale e magnetica, ricca di misteri e colpi di scena. Si trattava di “Lost”, un format dai tratti soprannaturali che ha accompagnato i telespettatori in un viaggio straordinario. Moltissimi sono stati i personaggi rimasti nel cuore dei fan e tra questi uno dei più indimenticabili è stato senza dubbio “Sawyer”. Ci venne presentato come un tipo problematico, pronto ad attaccar briga che sembrava trarre diletto nell’infastidire e provocare chiunque. Con il proseguire della serie, abbiamo poi scoperto lati di lui che non avremmo immaginato, delle fragilità davvero profonde. A vestire i panni di “Sawyer” in Lost era l’affascinante e talentuoso Josh Holloway: lo riconoscete oggi? Resterete senza parole!

Josh Holloway era “Sawyer” in Lost: lo riconoscete oggi?

Il talentuoso attore originario di San Jose è nato nel 1969. La sua prima apparizione televisiva risale al 1999 quando apparve in un episodio di “Angel” spin-off di “Buffy. Seguono poi ruoli sia sul piccolo che grande schermo, fino alla consacrazione al successo grazie a “Lost”.

Lo abbiamo ammirato in “Intelligence” e “Colony”, così come nel celebre film “Mission: Impossibile – Protocollo Fantasma”. Felicemente sposato e padre di due splendidi bambini, Josh Holloway continua ad essere amatissimo e seguitissimo tramite i social. Se volete scoprire com’è cambiato dai tempi in cui vestiva i panni di Sawyer date un’occhiata a questo scatto. Riuscite a riconoscerlo?

Stesso fascino straordinario per uno dei volti più amati del panorama televisivo. Josh Holloway ha conquistato il pubblico nei panni di Sawyer con il suo immenso e incredibile talento.