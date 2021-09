Luce dei tuoi occhi, anticipazioni mercoledì 29 settembre: colpi di scena e nuovi segreti; cosa accadrà nella seconda puntata.

Mercoledì 29 settembre 2021 andrà in onda la seconda delle sei puntate di Luce dei tuoi occhi, la fiction di Canale 5 con protagonista Anna Valle. È la storia di Emma Conti, un etoile che tornerà a Vicenza dopo tanti anni, per ritrovare la figlia Alice. Attraverso una lettera anonima, qualcuno le ha fatto sapere che la ragazza è viva e che, come lei, è una ballerina.

La storia è ricca di misteri ed intrighi, ma cosa accadrà nel secondo appuntamento? Se non temete spoiler, ecco le anticipazioni del terzo e quarto episodio, che andranno in onda mercoledì in prima serata.

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni mercoledì 29 settembre: Emma indaga sull’incidente di Valentina

Domani sera, mercoledì 29 settembre 2021, andrà in onda la seconda puntata di Luce dei tuoi occhi, la serie tv con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Andranno in onda il terzo e quarto episodio della fiction. Luisa darà il via alle indagini sull’incidente di Valentina e coinvolgerà anche Emma. Quest’ultima, infatti, è stata l’ultima a parlare con la ragazza, con cui ha scambiato diversi messaggi. Le due hanno avuto una discussione, di cui però Emma non racconterà i dettagli: solo Luca saprà tutta la verità ed aiuterà Emma nelle ricerche di Alice.

A sua volta, Emma indagherà su Luisa. Anche quest’ultima, infatti, ha dei segreti, legati ad un uomo misterioso e si scoprirà pericoloso. Saranno Emma ed Enrico a salvarla dalla violenza di quest’uomo. Per quanto riguarda Enrico, Emma non riesce ancora a fidarsi del tutto di lui e non gli ha raccontato tutta la verità.

Non ci resta che attendere domani sera per scoprire tutti i dettagli della nuova puntata. E voi, state seguendo questa serie.