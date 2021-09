Manuel Bortuzzo, sapete perchè si è lasciato con l’ex fidanzata? Solo adesso l’ha confessato

Sapete perchè Manuel Bortuzzo si è lasciato con la sua ex fidanzata? Il gieffino solo adesso l’ha confessato

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip e iniziare un flirt con Lulù Selassie, Manuel Bortuzzo è stato fidanzato per otto mesi. La sua storia d’amore, però, è terminata poco dopo il terribile episodio che ha segnato la sua vita. Di seguito vi spieghiamo perchè si è lasciato.

Perchè Manuel Bortuzzo si è lasciato con l’ex fidanzata

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti della sesta edizione del GF VIP. È nato il 3 maggio 1999 a Trieste ed era una promessa del nuoto fino a quando la sua vita non è stata segnata da un terribile incidente.

Il 3 febbraio 2019, mentre si trovava fuori ad un pub con la fidanzata, Manuel è stato sparato alla schiena. Il proiettile ha attraversato il polmone, arrivando fino alla spina dorsale, provocandogli una grave lesione midollare. Da quel giorno, Manuel è costretto su una sedia a rotelle e non ha potuto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Manuel è stato fidanzato con Martina Rossi, anche lei giovane promessa del nuoto. Anche lei fu coinvolta nella sparatoria, ma fortunatamente ne uscì illesa. Dopo la tragedia, i due sono rimasti insieme, ma poi la loro storia d’amore è terminata. Nella casa del GF VIP, Manuel ha spiegato perchè è finita la loro storia d’amore.

“La conoscevo da poco – ha spiegato Manuel – da qualche giorno prima dell’incidente, e dopo siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare io in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale”.