“Mi ha bloccato su Instagram”: confessione a sorpresa di Giulia Salemi, si tratta di un ex del GF Vip, che era in casa proprio con l’influencer.

Un’edizione scoppiettante, quella del GF Vip 6. Le nuove avventure dei vipponi sono iniziate solo da qualche settimana, ma nella casa è accaduto già di tutto. A commentare tutto, prima di ogni puntata del reality show, ci sono Giulia Salemi e Gaia Zorzi, conduttrici di GF Vip Party, su Mediaset Extra. Con loro tantissimi ospiti, puntata dopo puntata. E proprio durante la puntata di ieri, la Salemi si è lasciata andare ad una confessione molto particolare.

Durante l’intervista ad Andrea Zelletta, ospite della puntata, a Giulia è stato chiesto con chi tra i suoi ex amici della casa ha meno rapporti. Ebbene, è a questo punto che l’influencer italo persiana ha svelato di essere stata bloccata sui social da un ex concorrente. Non indovinereste mai chi è!

“Mi ha bloccato su Instagram”: Giulia Salemi parla di un suo ex coinquilino del GF Vip

Una rivelazione che ha spiazzato tutti, quella di Giulia Salemi. Durante la puntata di ieri di GF Vip Party, il programma web che conduce con Gaia Zorzi, l’ ex gieffina ha confessato di essere stata bloccata sui social da un suo ex coinquilino nella scorsa edizione del reality. Di chi si tratta? Di Cristiano Malgioglio!

“Vi faccio uno spoiler, ragazzi, vi dico una cosa. Sapete che Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io sono scioccata!” ha esclamato Giulia, non nascondendo lo stupore per questo gesto di Malgioglio. Che attualmente è uno dei giudici di Tale e Quale Show, la trasmissione di Rai Uno dove tra i concorrenti c’è anche Pierpaolo Pretelli, il fidanzato di Giulia.

E voi, state seguendo Gaia e Giulia al GF Vip party? Sono in diretta il lunedì sera e il venerdì sera a partire dalle ore 20 e 45, non perdetevele!