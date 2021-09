Oggi la conosciamo così, riuscite ad immaginarla quando aveva solo 15 anni? Questa foto vi lascerà senza parole

Un’immagine che vi spiazzerà: è proprio la famosa conduttrice in una foto del passato, il ‘dettaglio’ non sfugge, ci avete fatto caso?

Qui in Italia l’abbiamo conosciuta grazie allo spot pubblicitario anni ’90 della birra Peroni e oggi, a distanza di circa trent’anni, è uno dei volti più amati della tv. Filippa Lagerback dal 2005 è presenza fissa del talk show di Rai 1 condotto da Fabio Fazio, dopo aver preso parte come attrice a diversi film.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, la bellissima svedese si mostra in tutto il suo splendore e tra le immagini spunta anche qualche scatto nostalgico di alcuni anni fa: colpisce molto una foto in bianco e nero che ritrae la bionda moglie di Daniele Bossari quando aveva appena 15 anni. Resterete di stucco!

Filippa Lagerback, l’incantevole foto cattura l’attenzione dei follower

L’eleganza dell’ex modella originaria di Stoccolma che in Italia ha trovato la sua seconda patria, è ben nota al pubblico. Impossibile dimenticare la dolcezza del suo incontro con il marito durante la finale del GF Vip 2 quando lui le chiese di sposarlo!

Un momento molto romantico che emozionò il pubblico: la coppia è tra le più longeve del mondo dello spettacolo e la loro unione a distanza di tanti anni è più forte che mai. La bellissima conduttrice oggi ha 48 anni, ma continua a stupire per la sua indiscutibile bellezza: i lineamenti del viso sembrano non risentire affatto del tempo che passa, vero?

Su Instagram, dove è seguita da ben oltre 670 mila follower, la Lagerback ha condiviso tempo fa la prima foto da modella scattata a 15 anni.

Come si nota immediatamente, per quanto qui sia ovviamente più ‘acerba’, la showgirl non è cambiata moltissimo rispetto a quell’epoca. La si riconosce facilmente, vero? Complimenti!