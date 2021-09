Gianmaria Antinolfi è un concorrente del GF Vip: spunta uno scatto del passato, così non l’avete mai visto.

Il Grande Fratello Vip è giunto alla sua sesta edizione, dopo la precedente che ha conquistato proprio tutti, e ha decretato vincitore Tommaso Zorzi. Siamo ormai nel vivo del gioco.

Nei primi due appuntamenti, abbiamo avuto modo di vedere la presentazione dei concorrenti, e non sono mancate le nomination. Tra i concorrenti che abbiamo ritrovato al centro dell’attenzione, Gianmaria Antinolfi. Oggi lo vediamo così, ma com’era anni fa? Sui social è emerso uno scatto del passato.

GF Vip, Gianmaria Antinolfi: spunta uno scatto del passato, com’era prima

Il Grande Fratello Vip ci sta conquistando. Alfonso Signorini ha scelto come opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. I concorrenti hanno trascorso la prima settimana in casa, iniziando a conoscersi.

Nelle scorse puntate, abbiamo ritrovato al centro dell’attenzione, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. I due, come raccontato, hanno avuto una frequentazione. Frequentazione che, come dichiarato da Soleil, Antinolfi ha visto invece come una sorta di fidanzamento. Al termine di questo confronto, è stato reso noto l’assenza di un interesse da entrambi, e il fatto che non possa nascere nulla. Oggi, abbiamo modo di vedere Gianmaria così, ma l’avete mai visto qualche anno fa? Sul profilo social dell’imprenditore, è emerso uno scatto del passato:

Eccolo in una foto di qualche anno fa. Su instagram, la data di pubblicazione risale al 2013, ma non sappiamo con esattezza se l’immagine sia stata scattata in quell’anno o soltanto condivisa. Sta di fatto che, osservando con attenzione, è evidente che si tratti di una foto di qualche anno fa, anche se, il concorrente non sembra cambiato.