“Vorrei diventare padre, non mi sento completo come uomo”: il personaggio di Canale 5 si racconta

Il noto personaggio di Canale 5 si racconta a cuore aperto: “Vorrei diventare padre, non mi sento completo come uomo“. Di seguito vi sveliamo la sua identità, riportandovi le sue parole.

Alex Belli, noto personaggio di Canale 5, si racconta a cuore aperto nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore ha parlato del suo desiderio di diventare padre: “Sono anni che sento il desiderio di essere padre ed è l’unica cosa che mi manca. Ho vissuto il dolore della speranza tramite la mia compagna. È un dolore che ti logora totalmente”.

L’attore lo scorso giugno ha sposato Delia Duran e nella casa più spiata d’Italia ha ammesso che il matrimonio è solo un passo per un progetto ancora più importante come quello di avere un figlio. Belli ha dunque ammesso di aver provato a lungo ad avere figli, ammettendo di provare sofferenza nel pensare di dover ricorrere all’inseminazione: “Non è una passeggiata”.

Il concorrente del Grande Fratello Vip ha trovato conforto in Manila Nazzaro, sua coinquilina, che di recente ha perso una gravidanza. Anche Katia Ricciarelli, sentendo il suo discorso, si è emozionata: “Anch’io ci sono passata, so cosa significa”. La cantante ha sempre avuto il desiderio di avere dei figli, ma in più occasioni ha raccontato di aver scelto la carriera alla famiglia. La Ricciarelli ha poi concluso: “Non posso nemmeno adottarlo, non ho più l’età per farlo“.