Pesava 274 kg prima di Vite al Limite: vederlo oggi vi lascerà senza parole, cambiamento shock per il protagonista della trasmissione.

Sono tanti i protagonisti di Vite al Limite che sono rimasti impressi nella mente dei telespettatori. La trasmissione di Real Time mostra il percorso di alcuni pazienti affetti da grave obesità, che si rivolgono al dottor Nowzaradan per perdere peso e dare una svolta alla propria vita. È quello che hanno fatto anche i fratelli Assanti, Steven e Justin.

Prima di rivolgersi al programma, in due pesavano quasi 600 kg. Justin pesava 274 kg e, come il fratello, ha avuto un passato ricco di traumi: per questo motivo hanno trovato conforto nel cibo. È stato il padre a rivolgersi alla clinica del dottor Now per aiutare i suoi figli e dare loro un futuro migliore. In particolare, diamo un’occhiata alla trasformazione di Justin: ecco come è diventato dopo il percorso nel programma.

Justin Assanti pesava 274 kg prima di Vite al Limite: come è diventato?

Una trasformazione notevole, quella di Justin Assanti, uno dei protagonisti delle passate edizioni di Vite al Limite. Grazie al percorso nella clinica del dottor Nowzaradan, il 27 enne ha perso peso, attraverso un dimagrimento iniziale, seguito poi dall’intervento di chirurgia bariatrica. Dopo la trasmissione, Justin ha ripreso in mano la sua vita, anche se ha dovuto affrontare diversi episodi di cyberbullismo, che lo hanno fatto soffrire non poco: la partecipazione alla seguitissima trasmissione lo ha, infatti, reso famoso e i commenti sui social non sono stati tutti positivi.

A parte questo, però, il suo aspetto è notevolmente cambiato…anche per quanto riguarda il look. Guardate un po’ il colore dei suoi capelli:

Eh si, Justin sembra davvero un’altra persona. E voi, avete mai seguito la storia di questi due fratelli nella trasmissione di Real Time?