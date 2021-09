Incredibile colpo di scena nello studio di Uomini e Donne Maria de Filippi ha cacciato il tronista: ha avuto un comportamento scorretto nei confronti del programma.

La nuova stagione di Uomini e Donne è cominciata da poco e già sta regalando incredibili colpi di scena e sorprese! Domenica 26 settembre si è registrata una nuova puntata: il portale Vicolo delle News ha seguito in studio la puntata che andrà in onda prossimamente ed ha regalato le anticipazioni. Nessuno immaginava che il percorso di uno dei quattro tronisti potesse finire così, all’improvviso! Maria De Filippi dopo esser venuta a conoscenza di un comportamento scorretto da parte di uno dei protagonisti del momento, ha preso una drastica decisione. La conduttrice del dating show ha cacciato definitivamente il tronista.

Uomini e Donne, incredibile colpo di scena: Maria De Filippi ha cacciato il tronista

Qualcosa di davvero incredibile è accaduto nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Prossimamente, in onda su Canale 5, assisteremo all’addio prematuro di uno dei tronisti: Maria de Filippi l’ha cacciato!

Le anticipazioni di Vicolo Delle News fanno sapere che nel corso della registrazione di domenica 26 settembre, nello studio del dating show, Joele Milan è stato invitato ad abbandonare il programma. Cosa è successo?

“La volta scorsa ballando con la corteggiatrice Ilaria le ha detto, pensando di non essere ascoltato, che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social. Lei avrebbe dovuto ricambiare così da potersi sentire di nascosto” si legge sul portale. Nel corso della registrazione, Maria ha così fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro ed ha parlato di quanto accaduto. La conduttrice ha invitato per questo motivo Joele ad andarsene, visto il suo comportamento scorretto nei confronti della redazione. Anche la corteggiatrice Ilaria è andata via.