L’abbiamo amata moltissimo in tante memorabili telenovelas: Grecia Colmenares ha un figlio, lo avete mai visto?

In Italia l’attrice Grecia Colmenares con le sue telenovelas ha conquistato milioni di fan tra gli anni ’80 e ’90: conoscete suo figlio?

Vera icona di un’epoca televisiva, l’attrice venezuelana Grecia Colmenares è stata un volto amatissimo della tv a cavallo tra gli anni ’80 e ’90.

Chi non la ricorda nei panni di Topazio, protagonista dell’omonima telenovela giunta in Italia su Rete 4 nel 1989? Grazie soprattutto a quel personaggio, la bella sudamericana divenne popolarissima in America Latina e in Europa, tanto che ancora oggi esiste un suo fan club italiano.

Nel 2019 Grecia tornò qui da noi per partecipare come concorrente alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi e proprio in quel periodo molti vennero a conoscenza di un ulteriore dettaglio sulla sua vita. L’attrice ha infatti un figlio, Gianfranco Pelegri, scopriamo chi è!

Grecia Colmenares, conoscete suo figlio? Che somiglianza!

Dopo un breve matrimonio col collega Henry Zakka durato dal 1979 al 1983, la bionda Grecia sposò Marcelo Pelegri nel 1986 e con lui ebbe il suo unico figlio, Gianfranco. La coppia si separò nel 2000.

Due anni fa, in occasione dell’entrata dell’attrice nel reality di Canale 5, il ragazzo rilasciò un’intervista a Grand Hotel in cui raccontò il suo rapporto con la madre. Un rapporto su cui la separazione dei genitori influì negativamente per alcuni anni: i due si allontanarono e solo quando Gianfranco raggiunse la maggiore età, l’attrice decise di recuperare il loro legame. “Oggi i nostri rapporti sono idilliaci, a mamma è impossibile tenere il muso, basta un suo sorriso per illuminarmi la giornata”, dichiarò il giovane nell’intervista.

Da questa foto si può notare che il giovane Pelegri assomiglia non poco alla famosa mamma, ci avete fatto caso anche voi?