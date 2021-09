Una confessione shock arriva da Andrea Zelletta: riguarda la scorsa edizione del GF VIP. Ricordate perchè l’ex gieffino si assentò dalla casa per qualche giorno? Spunta fuori la verità.

Il Grande Fratello VIP 2021 è entrato nel vivo: i concorrenti stanno già regalando sorprese e colpi di scena ai telespettatori. Una piccola parentesi sulla scorsa edizione, vinta da Tommaso Zorzi, è stata aperta dall’ex gieffino, Andrea Zelletta. Ospite del GF VIP Party lo scorso lunedì 27 settembre, a pochi minuti dall’inizio della diretta, ha fatto una rivelazione davvero incredibile. Nessuno era a conoscenza del retroscena raccontato dall’ex tronista: gli autori del programma non volevano che uscisse fuori questa verità. Ecco di cosa si tratta.

Confessione shock di Andrea Zelletta: “Lasciai il GF VIP perchè positivo al Covid”

Andrea Zelletta ospite del GF VIP Party lunedì 27 settembre, ha raccontato qualche aneddoto sulla scorsa edizione del reality. Lui è stato indubbiamente uno dei protagonisti del programma lo scorso anno: ricordate quando, per due giorni, si è assentato? Lasciò momentaneamente la casa ‘per motivi personali’, spiegò la redazione. A distanza di tempo, è spuntata fuori la verità.

Andrea ha svelato quali motivi personali lo costrinsero a lasciare la casa per qualche giorno: il concorrente era risultato positivo al Covid, ma si trattava di un finto positivo.

“Ero uscito perché sono risultato positivo al Covid, ero un finto positivo ovviamente. Ci facevano il tampone ogni settimana. Sono risultato positivo. Il Grande Fratello, per la salvaguardia di tutti, mi ha fatto uscire per fare i controlli. Tre tamponi, uno di 48 ore, uno rapido, pungidito, di tutto e di più, per accertamenti. Dopo due giorni, sono arrivati i risultati e sono rientrato in casa. Difficile prendere il Covid in casa” è stato il racconto dell’ex gieffino al GF VIP Party. Le parole riportate da Fanpage.