Anticipazioni Luce dei tuoi occhi terza puntata: Emma farà una scoperta ‘choc’

Anticipazioni della terza puntata de Luce dei tuoi occhi, la nuovissima serie tv di Canale 5: Emma farà una scoperta choc.

Si è conclusa da pochissimo la seconda puntata de Luce dei tuoi occhi, eppure sono davvero tantissime le domande che ci siamo fatti dopo questo finale ‘choc’. Cosa succederà, a questo punto, nel corso della terza puntata? A quanto pare, davvero di tutto! Prima di procedere con le anticipazioni, però, facciamo un piccolo passo indietro. E cerchiamo di capire, per chi non l’avesse vista, in questa seconda puntata. E, soprattutto, di che cosa parla questa fascinosissima serie televisiva.

La prima puntata de ‘Luce dei tuoi occhi’ è andata in onda il 22 Settembre scorso. E, sin da subito, ha riscosso un successo impressionante. Perché? La risposta è semplicissima: la tematica è piuttosto interessante. Concentrata sulle avventure di Emma, un’etoile di danza che ritorna a Vicenza perché ha appena scoperto che sua figlia non è affatto morta, bensì è stata rapita, la fiction è un misto di mistero e dramma. Insomma, un appuntamento davvero imperdibile.

Siete curiosi, però, di sapere cosa accadrà esattamente tra 7 giorni? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni terza puntata: scoperta choc, Emma resterà senza parole

Davvero incredibile questo secondo appuntamento di Luce dei tuoi occhi, vero? Pensate, la terza puntata sarà ancora più fenomenale. Da quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che Emma farà una scoperta choc. La donna, infatti, scoprirà nel garage di dei suoceri di Enrico, interpretato da Giuseppe Zeno, la stessa auto di colore verde che ha causato l’incidente di Valentina. La coppia centrerà qualcosa? Chi lo sa! Fatto sta che Emma, dopo qualche ripensamento, decide di denunciare l’uomo alla polizia.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Sembrerebbe che anche il rapporto tra Davide ed Emma verrà messa a duro prova. Si legge, infatti, che l’uomo verrà a conoscenza di alcune realtà, che lo spingeranno a prendere importantissime decisione. E, soprattutto, ad allontanarsi da Emma. Cosa avrà mai scoperto? Staremo a vedere!

La terza puntata non andrà in onda Mercoledì 6 Ottobre

Segnatevi questa data! Luce dei tuoi occhi, da quanto si legge dal web, non andrà in onda Mercoledì 6 Ottobre, bensì Martedì 5 Ottobre. Per dare spazio alla Nazionale italiana, Canale 5 ha deciso di anticipare di un solo giorno la messa in onda della puntata.

La seguirete? Noi decisamente si!