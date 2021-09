Arisa, la sua casa ha un’atmosfera magica: avete visto che stile? Vi conquisterà!

Scopriamo dove abita la bravissima Arisa: la sua casa è davvero particolare, curiosi di conoscerne i dettagli più interessanti?

La cantante Arisa, da anni tra le stelle più brillanti della musica italiana, è un personaggio iconico ed amatissimo dal pubblico. Non solo le sue canzoni, ma anche il suo carisma sono le armi vincenti del suo successo.

Richiestissima anche in tv, Rosalba Pippa è stata una delle coach più apprezzate della scuola di Amici e a breve la vedremo lanciarsi nell’avventura di Ballando con le stelle nelle vesti di concorrente.

Sapete dove vive la famosa artista genovese? Lo stile della sua casa è particolare come lei e siamo certi che vi piacerà moltissimo: scopriamola!

Quadri, libri e oggetti davvero originali : la casa di Arisa vi stupirà

Oltre alla sua voce davvero unica, Arisa ha sempre saputo stupire i fan anche con i suoi look studiati nei minimi dettagli. La cantante cambia spesso taglio di capelli e modo di vestirsi, non si può dire affatto che risulti scontata!

Anche la sua casa, ubicata a Milano, non poteva essere da meno: come mostrato da lei stessa sulla propria pagina Instagram, in ogni ambiente ci sono dettagli che non passano di certo inosservati. Nella camera da letto, ad esempio, risaltano la custodia di una chitarra e uno specchio con cornice in ottone.

Immancabile il pianoforte, che si trova in salotto: su di esso, una pianta, delle foto e alcuni quadri dipinti proprio da Arisa.

Libri, altri dipinti astratti ed oggetti particolari come la tazza con una sua foto, completano lo stile unico della sua dimora.

