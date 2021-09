Forse non avete mai visto la casa di Alessia Marcuzzi: tutti i dettagli che non sfuggono

Avete mai visto la casa di Alessia Marcuzzi? Alcuni dettagli non passano inosservati.

Alessia Marcuzzi è sicuramente una delle conduttrici più amate ed apprezzate della televisione italiana. Qualche mese fa, ha spiazzato tutti con un post su instagram, in cui ha dato un annuncio del tutto inaspettato. Dopo circa 25 anni, ha deciso di lasciare mediaset.

Leggi anche Alessia Marcuzzi al tramonto, lo scatto in costume incanta tutti: spunta il commento di Rudy Zerbi

La conduttrice ha spiegato nel post che ha deciso di prendersi un momento per pensare a se stessa, perchè non riusciva più ad immaginarsi nei programmi che le venivano proposti. Il post ovviamente ha fatto il giro del web, perchè, i suoi follower superano i 5 milioni: un numero davvero incredibile. Conosciamo molto della sua carriera, ma, per caso, avete mai visto dove abita? Proprio sui social è possibile vedere alcuni dettagli della sua casa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Avete mai visto la casa di Alessia Marcuzzi? Impossibile non ammirarne i dettagli

Bellissima e bravissima, Alessia Marcuzzi è molto attiva sui social. Con un profilo instagram di oltre i 5 milioni di follower, è impossibile passare inosservato. La conduttrice pubblica molti scatti particolari, lasciando i fan senza parole.

Leggi anche Alessia Marcuzzi super sensuale a Le Iene: look da urlo, conoscete il valore di quel bustino?

Proprio qui, andando a curiosare e sbirciare, e osservando attentamente le foto, è possibile vedere alcuni spazi della sua casa, o almeno, così, dovrebbe essere. Voi, avete mai visto dove abita? Alcuni dettagli sono molto particolari.

Qui, vediamo la bellissima Marcuzzi, mostrarsi in tutto il suo splendore. Si comprende, che si trova in un angolo della sua dimora, dato che è poi la stessa conduttrice a scriverlo. Possiamo ammirare un colore tenue e un bellissimo quadro, con divano in tinta con le pareti.

E ancora, Alessia, ripresa in un momento durante il suo allenamento.

Nell’ultimo scatto, ammiriamo un grande spazio, e i dettagli sono tutti bellissimi, con una luce soffusa e delicata.