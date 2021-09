Avete mai visto la casa di Antonella Clerici? È un vero e proprio spettacolo: siamo sicuri che resterete senza fiato nel vederla

La casa di Antonella Clerici è un autentico spettacolo. D’altronde da una conduttrice del suo calibro non ci si poteva che aspettare un gusto straordinario. Non avete mai visto l’abitazione della Clerici? Allora di seguito vi mostriamo le foto. Preparatevi perchè siamo sicuri che resterete letteralmente senza fiato.

La casa di Antonella Clerici è uno spettacolo

Antonella Clerici è una delle conduttrici più famose e soprattutto amate della televisione italiana. Ha debuttato in televisione negli anni ottanta, lavorando per alcune reti locali. È divenuta in seguito nota al pubblico passando in Rai e conducendo negli anni novanta diversi programmi sportivi. Raggiunge poi l’apice del successo con il programma La prova del cuoco, condotto dal 2 ottobre 2000 al 1º giugno 2018.

Ha condotto inoltre tantissimi programmi andati in onda in prima serata, come Il ristorante, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, il remake di Portobello e The Voice Senior. La Clerici ha inoltre condotto per due volte il Festival di Sanremo.

Da qualche anno, la Clerici vive insieme al suo compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

La sua casa, soprattutto in inverno, diventa la “casa nel bosco”, come ha sottolineato la Clerici in un video postato sui social. Il filmato ha letteralmente conquistato i fan. L’atmosfera che circonda l’abitazione della conduttrice è quasi fiabesca. Nel filmato si intravede Garrone spalare la neve con guanti, cappello e stivali. Nel frattempo, la Clerici riprende lo scenario. Trascorrere le vacanze natalizie ad Arquata Scrivia sarà sicuramente molto suggestivo, oltre che emozionante.