Don Matteo, l’amatissimo attore è pronto a ritornare in scena? Le sue parole non lasciano dubbi

L’amatissimo attore di “Don Matteo” è pronto per ritornare in scena? Le sue parole sembrano veramente non lasciare dubbi

Nella serie televisiva “Don Matteo” ci sarà un gradito ritorno. Le parole dell’amatissimo attore, infatti, sembrano non lasciare dubbi. Di seguito vi diciamo di chi si tratta, riportandovi le sue parole.

Don Matteo, l’amatissimo attore torna in scena?

Don Matteo è una delle serie televisive più amate, oltre che la più longeva della televisione italiana. La serie è prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction ed è andata in onda per la prima volta su Rai Uno il 7 gennaio 2000. Presto arriverà la tredicesima stagione, che sarà ambientata a Spoleto e purtroppo sarà l’ultima con Terence Hill. L’attore, infatti, è pronto a dire addio alla serie tv.

Prima dell’addio di Terence Hill, i telespettatori hanno dovuto sopportare l’addio di Simone Montedoro, che interpreta il Capitano Tommasi. I fan della serie tv più longeva della televisione italiana sperano ancora in un suo ritorno, ma le parole dell’attore sembrano proprio non lasciare dubbi.

“Ormai il Capitano Tommasi ha dato tutto quello che aveva: si è sposato, ha avuto una figlia, è rimasto vedovo, si è risposato. L’anno scorso, pur di farlo ricomparire in qualche puntata, gli sceneggiatori gli hanno fatto perdere la memoria. Adesso non saprebbero più cosa inventarsi”. Montedoro poi dà ufficialmente una brutta notizia: “Dichiaro chiuso il caso Tommasi e vado avanti, anche se Don Matteo non si dimentica”.

Simone Montedoro, dunque, non ritornerà più nella serie televisiva di Rai Uno. Per uno che va (anzi per due), ce n’è uno che viene: nella prossima stagione, infatti, farà il suo esordito Raoul Bova, che sarà un prete molto ‘particolare’.