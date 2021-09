Dopo l’intervento chirurgico, Jeanette viveva un vero e propri incubo: la sua trasformazione è davvero sconvolgente, eccola adesso.

Avete mai sentito parlare di storie riguardanti i classici ‘incidenti di bellezza’? Ebbene: questa che vi stiamo andando a raccontare è proprio una di essa. Nel lontano 2012, come ricorderete, andato in onda su Real Time un programma televisivo piuttosto pazzesco. Parliamo esattamente di ‘Incidenti di bellezza’. Programma che, da come si può chiaramente comprendere dal suo titolo, si concentrava principalmente su storie di persone che, rivoltesi alla chirurgia estetica per risolvere alcune loro imperfezioni, diventano vittime di veri e propri incidenti. C’è chi, ad esempio, a causa di un’operazione non andata a buon fine, era costretta a vivere con i lobi delle orecchie decisamente rovinati. E chi, invece, a causa di un’addominoplastica fatta in modo errato, viveva un vero e proprio incubo. È proprio questo il caso di Jeanette.

Protagonista indiscussa della sua terza stagione, Jeanetta ha raccontato la sua storia al chirurgo Vik Viji. Ed ha chiesto un suo disperato intervento per ritornare a sorridere. Cos’è successo? E, soprattutto, com’è cambiata dopo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

L’intervento chirurgico ha cambiato la sua vita, incredibile dramma: cos’è successo dopo

La storia di Jeanetta all’interno del programma ‘Incidenti di bellezza’ è una di quelle che ha maggiormente catturato l’attenzione. Alle telecamere della trasmissione, la donna ha raccontato di essersi sottoposta ad un intervento di addominoplastica anni ed anni fa. E di essersi rivolta ad un centro estetico all’estero. “Ti venivano a prendere all’aeroporto e ti accompagnavano in clinica. Erano molto organizzati”, ha detto Jeanette al programma. Sottolineando che, subito dopo l’intervento, si è resa conto che qualcosa non andava. “C’era ancora molto pelle in eccesso sull’addome e non era stata fatta alcuna liposuzione. Era stato fatto, infine, un ombelico artificiale e quello originale era nascosto sotto la cicatrice”, ha continuato a dire. Insomma, un vero e proprio incidente. Dopo il quale, ovviamente, Jeanetta ha iniziato a vivere un incubo.

È proprio questo il motivo per cui Jeanetta ha deciso di rivolgersi al medico Vik. Erano anni, infatti, che la donna non si sentiva a proprio agio col proprio corpo. Ovviamente, il chirurgo ha ‘accettato’ il suo caso. E, dopo aver operato sul suo addome, si è detto soddisfatto del risultato. Guardate un po’ qui:

Vi abbiamo messo insieme le immagini del prima e del dopo proprio per farvi rendere conto di com’era l’addome di Jeanetta. Che dite, il risultato è davvero pazzesco, vero?