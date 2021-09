Dopo Tokyo, l’amatissima sportiva è convolata a nozze: esplosione di gioia

Dopo essere ritornata da Tokyo, l’amatissima sportiva azzurra è convolata a nozze col suo compagno: esplosione di gioia, che notizia!

Una cosa è certa: le Olimpiadi di Tokyo che si sono concluse qualche settimana fa resteranno impresse nelle mente di tutti. Con ben 40 medaglie vinte, la nostra Nazionale è stata la protagonista indiscussa di questa edizione dei giochi. Per una sportiva azzurra, però, non soltanto l’olimpiade è stata davvero indimenticabile, ma anche il suo ritorno a casa non è stato affatto da meno. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: è convolata a nozze. Proprio Sabato 25 Settembre, come scritto dalla diretta interessata sul suo canale Instagram ufficiale, l’amatissima velista italiana ha sposato il suo compagno nella sua amatissima città. Una notizia davvero sensazionale, da come si può chiaramente comprendere. E che, appena appresa, ha mandato in subbuglio Instagram.

Leggi anche –> Dopo le nozze a Matrimonio a prima vista Italia la decisione è stata drastica: colpo di scena impressionante

A distanza di qualche settimana dal suo ritorno a casa dopo un’Olimpiade davvero di fuoco, la sportiva azzurra si è sposata. Ad annunciarlo, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Inutile raccontarvi la reazione del suo pubblico Instagram. Appena hanno potuto ammirare la sua bellezza in abito bianco, hanno letteralmente bombardato il suo post di likes e commenti. Curiosi di sapere di chi parliamo? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Dopo Tokyo è convolata a nozze col suo compagno, che gioia per l’atleta: notizia fantastica!

Ritorno a casa migliore di questo, diciamoci la verità, non poteva affatto esserci. Dopo essere stata tra le protagoniste indiscusse delle Olimpiadi di Tokyo, l’atleta azzurra è ritornata nella sua Chioggia. E, dopo qualche settimana, è convolata a nozze con Elia. Stiamo parlando proprio di lei: Silvia Zennaro.

Leggi anche –> Striscia la Notizia, l’ex velina pronta a convolare a nozze: la romantica proposta è arrivata!

A condividere questa splendida notizia, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. E, come detto poco fa, ha fatto esplodere di gioia tutto il suo pubblico. Anche perché, diciamoci la verità, dinanzi ad una notizia del genere, reazione differente non si poteva affatto avere. E così, con indosso un abito bianco da favola e in compagnia di suo marito, la bella Zennaro ha reso partecipi, seppure virtualmente, i suoi sostenitori nel giorno delle sue nozze.

Sono davvero bellissimi insieme, vero?