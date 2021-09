Fatima Trotta, sapete come ha esordito in televisione? Nessuno se lo ricorda

Sapete come ha esordito Fatima Trotta in televisione? Siamo sicuri che nessuno se lo ricorda: ve lo diciamo noi

Fatima Trotta è una conduttrice televisiva divenuta famosa grazie allo show comico Made in Sud. Attualmente la Trotta è passata a Mediaset, dove conduce Honolulu insieme a Francesco Mandelli. Nonostante sia molto famosa, siamo sicuri che nessuno ricorda come ha esordito in televisione.

Fatima Trotta, come ha esordito in televisione

Fatima Trotta è una famosa conduttrice nata a Napoli il 2 luglio 1986. La Trotta è divenuta famosa grazie allo show comico Made in Sud, andato in onda prima su Comedy Central e poi sui canali Rai. Pochi però si ricordano come ha esordito in televisione la famosa conduttrice.

La Trotta ha esordito in televisione nel 2005 nel programma I raccomandati. La trasmissione è andata in onda per dieci edizioni dal 2003 al 2011 ed è stata condotta da Carlo Conti. Fatima ha partecipato alla quarta edizioni, in onda dal 26 marzo al 21 maggio 2005 per 9 puntate, e Conti era affiancato da Francesca Chillemi e Giorgia Palmas.

Dopo l’esperienza ai Raccomandati, la Trotta ha recitato l’anno dopo in otto puntate della soap opera Un posto al sole d’estate. Nel 2007, invece, è stata ingaggiata dalla compagnia del Teatro Tam Tunnel di Napoli, con la quale si è consacrata grazie allo show comico Made in Sud.

Fatima è stata protagonista anche al cinema nel 2007 nel cortometraggio Le lacrime amare di Porto Marghera, con il quale partecipa alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; nel 2012 nel film 10 regole per fare innamorare per la regia di Cristiano Bortone; nel 2013 recita nel film di Neri Parenti Colpi di fortuna; infine nel 2015 nel film Matrimonio al Sud con Massimo Boldi.