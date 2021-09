Bellissima e giovanissima: il suo nome è Rebecca, ma non tutti sanno che lei è la figlia di un amatissimo inviato di Striscia la Notizia.

Vi sta piacendo questa nuova edizione di Striscia la Notizia? Iniziata da pochissimi giorni, le prime puntate del tg satirico di Antonio Ricci stanno regalando, come al solito, dei servizi davvero unici. A guidarli, come al solito, non ci sono soltanto i due nuovi conduttori, Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani, ma anche loro: gli storici inviati. Ecco. A proposito, sapete che questa giovanissima ragazza raffigurata nella foto in alto è proprio la figlia di uno di loro? Bellissima, vero? Come darvi torto! Pensate, lei si chiama Rebecca, è giovanissima e, vi assicuriamo, è una vera e propria star di Instagram. È proprio qui che, spesso e volentieri, la ragazza si diletta a condividere foto che la ritraggono da sola o in compagnia del suo fidanzato, che tra l’altro è un ex corteggiatore di Uomini e Donne.

A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente? Chi è, quindi, il padre di questa bellissima ragazza? Ci pensiamo immediatamente a dirvi ogni cosa. Vi assicuriamo: lui è un volto famosissimo ed amatissimo del programma.

È la figlia di un famoso inviato di Striscia la Notizia, l’avete riconosciuta?

È nata nel 1998, eppure, nonostante sia giovanissima, la carriera di questa splendida ragazza è davvero incredibile. Si chiama Rebecca, come dicevamo precedentemente. E, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, oltre ad essere un’amatissima influencer, è anche un’esperta di moda e conduttrice televisiva. Impossibile, infatti, dimenticarla alle prese col ‘Colpo di Tacchi’ su La5.

Fidanzata con Alessandro Basile dal 2018, la giovanissima Rebecca ha anche un altro importantissimo uomo nella sua vita: suo padre! A tal proposito, sapete che lui è un famoso inviato di Striscia la Notizia? Avete letto proprio bene, si! Rebecca non è altro che la figlia di un volto noto ed amato del tg satirico di Antonio Ricci. Di chi parliamo? Guardate un po’ qui:

Si, è proprio lui: Valerio Staffelli! Dal suo matrimonio con Matilde Zarcone, celebrato poco più di 25 anni fa, sono nati due splendidi figli: Rebecca e Riccardo!