Chi è la compagna di Francesco Mandelli: si chiama Luisa e lavora nel campo della moda e del design. Vi parliamo di lei e della love story con il conduttore televisivo.

Questo mercoledì 29 settembre è attesa una nuova puntata del varietà Honolulu. Il programma televisivo in onda su Italia Uno dal 22 settembre regala risate a non finire ai telespettatori grazie ai comici ed agli sketch che lo show offre. Alla conduzione vediamo Fatima Trotta e Francesco Mandelli: è di quest’ultimo che vogliamo parlarvi! Classe ’79, ha debuttato in tv con MTV Italia, in veste di co conduttore con Andrea Pezzi. Ne ha fatta di strada il celebre attore e conduttore televisivo che ha regalato tanto divertimento con i suoi ruoli in I soliti idioti. Siete curiosi di conoscere qualche dettaglio sulla sua vita privata?

Francesco Mandelli, chi è la compagna Luisa Bertoldo: sapete che lavoro fa?

Francesco Mandelli è famoso per la sua brillante carriera da attore, conduttore televisivo e radiofonico. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Il conduttore di Honolulu è legato sentimentalmente a Luisa Bertoldo: il primo incontro tra i due è avvenuto ad una festa, prima che lei si trasferisse a Milano per amore. La donna lavora nel mondo della moda e del design: ha dato vita ad un brand, Bagni Luisa, il cui 10% del guadagno per ogni acquisto è devoluto ad un Istituto di ricerca clinica. Nonostante la fama del Mandelli, la coppia si mantiene lontana dalle luci dei riflettori e del gossip.

Luisa è nata in provincia di Vicenza nel 1980, oggi vivono nel capoluogo lombardo insieme al frutto del loro amore. Luisa e Francesco sono genitori di Giovanna, nata l’11 gennaio del 2015. Un papà meraviglioso il conduttore di Honolulu, innamorato della sua famiglia: spesso sui suoi canali social condivide con i suoi fan scatti insieme alla sua compagna e la piccola Giovanna. Questa una foto insieme a Luisa, l’amore della sua vita: