Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi nelle ultime ore hanno avuto un nuovo confronto: i due concorrenti del GF VIP sembrano aver trovato un punto d’incontro.

Sin dall’inizio del programma, tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi scoppiano scintille. I due in passato hanno avuto una breve e travagliata storia d’amore: si sono ritrovati insieme, come concorrenti nella casa del Grande Fratello VIP. Con l’aiuto di Alfonso Signorini, conduttore del reality, stanno affrontando il loro passato insieme. Dopo dispiaceri e duri scontri in diretta, nelle ultime ore i due si sono ritrovati ancora una volta a confronto.

GF VIP, torna il sereno tra Gianmaria e Soleil: “Eri la mia felicità”, il chiarimento

Gianmaria Antonolfi e Soleil Sorge nelle ultime ore hanno avuto modo di confrontarsi nuovamente, dopo le scintille degli ultimi giorni. “Mi dispiace tanto di averti mancato di rispetto, ma ero troppo fiero di averti accanto a me” sono state le parole del napoletano, rivolte a Soleil. “Mi dispiace aver anteposto tante volte i miei bisogni alle tue esigenze”.

Dal canto suo, la Sorge ha spiegato che avrebbe voluto mantenere privata la loro storia. “Eri la mia felicità in quel momento e volevo solo condividerla con chiunque” ha replicato Gianmaria. L’ex di Uomini e Donne ha raccontato di aver sofferto tanto per amore ed il suo desiderio era quello di esser riconosciuta dal pubblico per la sua carriera, non per le storie d’amore.

“Nonostante io ci abbia provato in ogni modo mi dispiace non essere riuscito a renderti felice” ha confessato Gianmaria, spiegando a Soleil che se le cose tra loro non hanno funzionato è probabilmente causa della loro incompatibilità. Dopo le schermaglie, i due gieffini sembrano aver trovato un punto d’incontro: si sono stretti in un dolce abbraccio. Sembra esser tornato il sole su loro, dopo una forte tempesta.