Sapete dove vive Giuseppe Zeno? Su Instagram, abbiamo rintracciato un ‘dettaglio’ della sua casa: è davvero pazzesco!

Vi è piaciuta la prima puntata de ‘Luce dei tuoi occhi’? Non possiamo assolutamente darvi torto. Con una tematica piuttosto intrigante ed incredibile, la nuova serie televisiva si accinge a diventare una vera e propria certezza per i canali Mediaset. Cosa succederà nel corso dei prossimi appuntamenti? E, soprattutto, come andranno a finire le avventure di Emma? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Una cosa, però, è certa: ci attendono delle puntate davvero interessanti. In attesa, però, siete pronti a scoprire qualche cosa in più sui suoi protagonisti indiscussi? Facciamo proprio riferimento a Giuseppe Zeno, nonché Enrico Leoni.

Amatissimo e conosciutissimo, il buon Giuseppe Zeno vanta di una carriera davvero impressionante. Sapete, però, dove vive? Le sue origini, lo sappiamo benissimo, sono napoletane. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che l’attore, insieme a sua moglie e ai suoi figli, non viva a Napoli, bensì a Roma. Ecco. Spulciando il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare un ‘dettaglio’ della sua casa. Siete pronti a vederlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente!

Dove vive Giuseppe Zeno: la sua casa è pazzesca, quel dettaglio non sfugge

In attesa di poterlo rivedere stasera, Mercoledì 29 Settembre, nei panni di Enrico Leoni ne ‘Luce dei tuoi occhi’, siamo andati a spulciare il canale Instagram di Giuseppe Zeno. E siamo riusciti a rintracciare un ‘dettaglio’ della sua casa. Attivissimo sul suo profilo, l’attore campano non perde occasione di poter condividere scatti, talvolta sul set, altre volte da solo o in compagnia della sua famiglia, col suo pubblico. È proprio per questo che, spulciandolo con attenzione, abbiamo trovato un dettaglio davvero pazzesco.

Come dicevamo, sembrerebbe che Giuseppe Zeno viva a Roma. Ecco, ma voi avete mai visto la sua casa? Su Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti esterni. E, a quanto pare, sembrerebbe l’attore abbia un bel forno esterno. Insomma, un dettaglio davvero impressionante, non c’è che dire. Ma non solo. Sbirciando per bene il suo profilo, sembrerebbe che la casa dell’attore abbia un ampio giardino. E che lo stesso sia ricco di verde!

L’avreste mai detto?