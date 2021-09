L’abbiamo conosciuto così in Harry Potter, ma avete mai visto l’attore com’è oggi? E’ molto difficile riconoscerlo.

Harry Potter è una saga cinematografica basata sull’omonima saga letteraria di J. K. Rowling. Protagonisti assoluti sono Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson nel ruolo di Harry, Ron e Hermione. La trama inizia con il piccolo Harry Potter che, con l’arrivo di Hagrid, scopre di essere un mago.

Nella scuola di Hogwart troverà amici e nemici. Tanti i personaggi che hanno affollato la bellissima saga, e ognuno ha lasciato il segno in modo diverso. Proprio per questo, Harry Potter, è una delle serie più amate da grandi e piccini. Percy Weasley, è il fratello di Ron, il personaggio che vediamo proprio in foto. L’abbiamo visto sempre così, ma oggi, avete visto l’attore com’è diventato? Difficile riconoscerlo così.

E’ Percy Wasley in Harry Potter: vedere l’attore oggi vi spiazzerà completamente

La saga cinematografica che ha visto al centro dell’attenzione il giovane mago Harry Potter è entrata nel cuore dei fan. Difficile non farsi immergere nel mondo fantasy che ci troviamo di fronte.

Il Prescelto arriverà ad Hogwarts, la scuola di stregoneria e magia, e qui, troverà dei leali amici, Ron ed Hermione, e una grande famiglia. Proprio i genitori e i fratelli di Ron, saranno un grande appoggio per Harry. Il maghetto dalla cicatrice sulla fronte, sarà accolto come un figlio. Percey è uno dei fratelli Weasley. L’abbiamo visto così nella saga, negli anni trascorsi nella scuola. Oggi, la domanda che più ci poniamo è: come sarà diventato l’attore? Osservate con attenzione questo scatto:

Difficile riconoscerlo così, ma c’è quel dettaglio che non è mai cambiato, il colore dei suoi capelli, quel rosso intenso che contraddistingue nella saga la famiglia Weasley. Chris Rankin è un attore neozelandese naturalizzato britannico ed è lui che in Harry Potter ha interpretato Weasley.