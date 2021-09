GF VIP, Manuel e Lulù in serata si sono confrontati sui sentimenti che provano l’uno per l’altra: sono emerse le differenze caratteriali, ecco le parole.

Il Grande Fratello VIP a sole poche settimane dal suo inizio è già entrato nel vivo. Tra scontri e scintille, nascono anche nuovi amori. Lucrezia, conosciuta da tutti come Lulù, e Manuel si stanno conoscendo e pare stia nascendo un amore. Nonostante l’avvicinamento, stanno vivendo in maniera diversa la relazione appena nata: proprio nelle ultime ore hanno avuto un confronto. Hanno confessato le loro sensazioni, mettendo in risalto le loro differenze caratteriali. Ecco cosa si sono detti.

GF VIP, “La differenza tra me e te…”: il confronto tra Manuel e Lulù

Manuel e Lulù in serata si sono messi in disparte dal gruppo ed hanno parlato della loro storia, appena nata. La giovane concorrente, riferendosi alla sua gelosia, ha spiegato a Manuel che sebbene ami passare del tempo con tutti, preferirebbe passarne di più con lui. “La differenza tra me e te è che con te è palese, mentre io riesco a nasconderlo” ha replicato il ragazzo, dimostrando di essere più riservato in tema di sentimenti rispetto a lei.

“A volte vedo che stiamo qua da soli e tu prendi e te ne vai, io non ti dico niente ma ci rimango un po’ male” ha confessato Lucrezia prima di dichiarare il suo pieno interesse. “A me piace di più parlare a gesti. Sono romantico, è solo arrivare ad esserlo che richiede tempo” ha aggiunto Manuel.

“Do sempre il mio cuore alle persone che amo, con cui mi trovo bene, con cui voglio stare. Non riesco a frenarmi“: Lulù ha confermato di essere più espansiva rispetto al giovane. Nonostante le differenze caratteriali, la loro storia procede: dopo il chiarimento, i due si sono scambiati un tenero bacio.