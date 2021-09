Milva, splendido annuncio: succederà molto presto, fan emozionati

Splendido annuncio su Milva, i fan sono molto emozionati: succederà molto presto, di seguito vi spieghiamo di cosa si tratta

Arriva uno splendido annuncio su Milva. Succederà veramente molto presto e i fan della famosissima cantante sono emozionati. Di seguito vi diciamo di cosa si tratta.

Milva, splendido annuncio: di cosa si tratta

Milva è stata una cantante molto apprezzata dal pubblico italiano. Era dotata di una voce da contralto molto duttile, capace di sonorità timbriche peculiari, nonché di un solido vibrato. Era soprannominata la Pantera di Goro, ma per il colore dei suoi capelli era anche nota come La Rossa. È stata una delle protagoniste della musica italiana negli anni sessanta e settanta assieme a Ornella Vanoni, Mina, Iva Zanicchi e Orietta Berti.

Oltre che in Italia, Milva era popolare anche in Germania, dove ha calcato i più grandi palcoscenici del mondo, da Milano a Parigi, da Zurigo a Berlino, fino ad Amsterdam e addirittura New York. Ha pubblicato inoltre dischi in Francia, Giappone, Corea del Sud, Grecia, Spagna, Russia, Messico, Argentina, Perù, Uruguay, Turchia, Regno Unito, Austria, Portogallo, Jugoslavia, Paesi Bassi, Svizzera e Stati Uniti. In totale ha venduto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo.

Detiene il record di artista italiana con il maggior numero di album realizzati in assoluto (173). Il suo repertorio spaziava fra generi molto diversi fra loro. Fra i numerosi successi di occorre ricordare Milord, La filanda, Canzone e soprattutto Da troppo tempo, una delle sue più rappresentative e celebri interpretazioni, tradotta anche in giapponese.

Di recente è arrivato un annuncio splendido su La Rossa. La sua vita e la sua carriera diventeranno presto una fiction. Il progetto è stato annunciato da Casta Diva Entertainment ed Elisir 27. Le due case di produzione vogliono unire le proprie forze e con l’aiuto della figlia della cantante vogliono realizzare un viaggio alla scoperta dei momenti che hanno reso la cantante celebre e amata in tutta Italia.