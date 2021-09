Nicole Kidman come non l’abbiamo mai vista: look stravolto, vederla così vi spiazzerà completamente.

Nicole Kidman è un’attrice amatissima e famosissima in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, e il merito si deve al talento che la contraddistingue. Dopo aver studiato arte drammatica e mimo, le fu consigliato dalla cantante Pat Wilson di presentarsi ad un provino per il suo videoclip, che nel 1983, la portò ad apparire nel video Bop Girl.

Subito dopo è stata al centro dell’attenzione in numerosi film e trasmissioni televisive australiane, fino a diventare una delle attrici più richieste. Abbiamo spesso visto la Kidman così, con questo look sobrio, ma vederla nello scatto che vi stiamo per mostrare, vi lascerà completamente spiazzati: è bellissima, come sempre!

Nicole Kidman stravolge il suo look: così non l’abbiamo mai vista

Attrice, produttrice cinematografica e produttrice televisiva, Nicole Kidman è una vera e proprio star! Amata ed apprezzata in tutto il mondo, ha iniziato a muovere i primi passi in film e trasmissioni televisive australiane, fino ad essere scelta per divenire la protagonista di tantissime pellicole di successo.

Bella e talentuosa, abbiamo sempre visto così, l’attrice. Proprio per questo, vederla con questo nuovo ed inaspettato look, vi spiazzerà completamente! La star è apparsa con un’immagine di sè decisamente stravolta.

Alla serata per festeggiare la nascita e l’apertura dell’Academy Museum, si è mostrata con una chioma riccia, sfoggiando una bellezza da togliere il fiato. Diversa dal solito, dato che siamo abituati a vederla con un acconciatura semplice, ma sempre bellissima, così, con questo riccio naturale, ha conquistato proprio tutti!