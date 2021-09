“Non stiamo più insieme”, è finita tra l’amata coppia di Temptation Island Vip: l’annuncio è arrivato sui social.

Tra l’amata coppia è finita. Li abbiamo conosciuti a Temptation Island nel 2019 e il loro percorso all’interno del villaggio delle tentazioni ha appassionato tutti. Nonostante le difficoltà nate nel corso dell’esperienza, alla fine, c’è stato il lieto fine.

Sono usciti insieme dal programma, con una importante promessa, quella del matrimonio. Matrimonio che, a questo punto, è definitivamente saltato. A dare l’annuncio è stata proprio la bellissima modella, sul suo profilo instagram.

L’annuncio ha spiazzato i fan: “Non stiamo più insieme”, è finita tra l’amata coppia di Temptation Island Vip

A Temptation Island Vip, dopo le difficoltà riscontrate nel corso della permanenza nel villaggio delle tentazioni, la coppia era uscita insieme. La scelta finale con il lieto fine, è stata accompagnata da una importante promessa, quella del matrimonio.

Matrimonio che, come abbiamo detto, è saltato, a questo punto. Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi hanno partecipato nel programma nel 2019. Si sono conosciuti quando erano giovanissimi, e nel tempo, hanno consolidato e maturato il loro grande amore. L’annuncio della fine della storia è arrivato tramite le storie instagram dell’ex professoressa dell’Eredità:

“Volevo comunicarvi che io e Simone non stiamo più insieme. Quando non ci sentiamo più felici non bisogna restare nello stesso posto”, ha scritto Chiara. Al momento, Simone, sembrerebbe non aver ancora comunicato la notizia ai suoi fan, mantenendo il silenzio. La storia d’amore tra la modella e Bonaccorsi aveva sicuramente appassionati i telespettatori. Purtroppo, dopo tanti anni insieme, è finita e l’ex di Temptation, ha voluto dire le cose come stanno, svelando la rottura ai suoi migliaia di follower.