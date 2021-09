L’attore si è ritrovato al centro di un singolare episodio: in pessimo stato e senza scarpe, viene scambiato per un senzatetto e cacciato dal locale.

L’amatissimo attore si è trovato al centro dell’attenzione per un episodio molto singolare. Lo scorso 20 settembre, è entrato in un noto ristorante di Las Vegas, in pessimo stato e senza scarpe.

Leggi anche “Vorrei diventare padre, non mi sento completo come uomo”: il personaggio di Canale 5 si racconta

Il personale, vedendolo in tali condizioni, ha pensato si trattasse di un senzatetto. La serata sembrerebbe essersi conclusa, con la sua uscita dal locale, a causa del suo ‘eccessivo’ atteggiamento. A quanto pare, la star di Hollywood, sembrerebbe, aver sperperato un patrimonio immenso.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca subito qui

“In pessimo stato e senza scarpe”: l’amatissimo attore scambiato per un senzatetto e cacciato dal locale

Una notizia che in poco tempo ha fatto il giro del mondo, e che ha spiazzato tutti. La star di Hollywood, Nicolas Cage, è stato cacciato da un locale. Ma cosa è esattamente accaduto? A quanto pare, l’attore è entrato in un locale, un noto ristorante di Las Vegas, in condizione che hanno lasciato i presenti senza parole.

Leggi anche Francesca Neri parla per la prima volta della sua malattia: “Ho pensato al suicidio”

E’ apparso senza scarpe, e in uno stato pessimo. Il fatto è avvenuto il 20 settembre, quando, come riportato da vari testimoni oculari che si trovavano lì presenti, Cage si è ritrovato al centro dell’attenzione per aver intrapreso un litigio con un membro del personale del famoso locale.

Secondo alcune voci, Nicolas Cage ha sperperato un patrimonio enorme, di circa 150 milioni di dollari per colpa di un ‘consumismo compulsivo’. Attore e produttore cinematografico statunitense, è apparso in oltre ottanta film, e a trentadue anni è diventato il quinto attore più giovane di sempre a vincere il Premio Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in Via da Las Vegas.