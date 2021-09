Quanti ricordano Simona Ventura a Miss Universo 1988? La foto vi lascerà a bocca aperta

Oggi è una conduttrice affermata, ma pochi ricordano Simona Ventura a Miss Universo nel lontano 1988: provate a non restare sbalorditi!

Una vita di successi quella di Simona Ventura: il suo talento l’ha portata a diventare una delle conduttrici più amate della tv, di cui ha condotto tanti storici programmi.

Versatile, carismatica e capace di ‘bucare lo schermo’, la bella e brava presentatrice ha conquistato negli anni milioni e milioni di telespettatori mettendosi in gioco nelle trasmissioni più diverse: da Quelli che il calcio a L’Isola dei Famosi, dal Festival di Sanremo a Temptation Island.

Non solo: ha ricoperto con successo anche il ruolo di giudice di vari talent show: X Factor, Amici, Notti sul ghiaccio. Insomma, una carriera incredibile di cui possono vantarsi in pochi.

Proprio di recente, SuperSimo ha sorpreso tutti con un nuovo look che ha sfoggiato sul red carpet del 78esimo Festival di Venezia. Oggi però vogliamo mostrarvi come appariva tanti anni fa, quando partecipò a Miss Universo per rappresentare il nostro Paese: completamente un’altra immagine!

Simona Ventura, ve la ricordate a Miss Universo? Sono trascorsi più di trent’anni

A 56 anni la Ventura si mantiene in splendida forma, come dimostrano gli scatti pubblicati sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Non tutti però la ricordano appena 22enne quando partecipò al concorso di Miss Universo che si svolse a Taiwan. Era il 1988 e il suo look era totalmente differente: capelli scuri e cortissimi, viso ovviamente più ‘acerbo’ ma comunque bella già allora.

Avete visto che cambiamento?