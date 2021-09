Soleil Sorge è una delle concorrenti del GF Vip: chi è sua mamma, la conosciamo benissimo.

Il Grande Fratello Vip ha esordito qualche settimana fa con la sesta edizione. Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ci accompagnerà per diversi mesi, facendoci vivere le emozioni dei concorrenti.

Nelle scorse puntate, abbiamo avuto modo di vedere quanto accaduto in casa, e sono sorti già i primi scontri. In particolare, al centro dell’attenzione, si sono ritrovati Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Il punto del confronto è stato il legame che i due avevano instaurato in passato e che, come detto più volte dalla bella ex corteggiatrice, non possa più esserci. Ponendo la nostra attenzione proprio su Soleil, sappiamo che, ha partecipato a diversi reality, prima del Gf Vip. A Pechino Express si è presentata in coppia con sua mamma: l’avete mai vista?

Soleil Sorge, chi è sua mamma: la conosciamo benissimo, insieme hanno preso parte ad un reality

Il Grande Fratello Vip è arrivato alla sua sesta edizione, dopo la precedente che ha conquistato milioni di telespettatori. Le porte della casa più spiata d’Italia si sono aperte lunedì 13 settembre.

La prima puntata ha fatto da sfondo alla presentazione dei concorrenti, e anche la seconda. Adesso, tutti i partecipanti sono entrati, ovviamente, lo sappiamo, parliamo del GF vip, e quindi, i colpi di scena non mancano mai e potrebbero esserci nel corso di queste settimane, nuovi ingressi. Tra i concorrenti che sicuramente desta maggiore attenzione c’è lei, Soleil Sorge, non nuova al mondo dei reality. La bella Sorge ha partecipato a L’isola dei famosi, e a Pechino Express. Proprio qui, l’abbiamo vista in coppia con sua madre: voi, l’avete mai vista?

Ecco uno scatto in cui le due meravigliose donne sono insieme, proprio nel programma. Wendy Kay è la madre di Soleil. Entrambe dalla personalità forte e schietta, hanno dimostrato a Pechino Express di essere delle vere combattenti.