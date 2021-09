Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti sono le Veline, la bionda e la mora, di Striscia La Notizia: spunta un retroscena di cui nessuno era a conoscenza.

Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, 22 e 20 anni, sono le nuove Veline di Striscia La Notizia. Ballerine professioniste, colleghe ed amiche: oggi lavorano insieme nel famoso programma televisivo. “Vorremmo dare sfogo alla nostra passione e al nostro talento, con stacchetti su misura per noi, che mettano in luce le nostre capacità”, hanno confessato in un’intervista al sito del Corriere. Le due giovani hanno tante cose in comune, come la carriera nella danza passata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, anche se in edizioni differenti. Hanno raccontato nel corso della loro intervista un retroscena di cui nessuno era a conoscenza: riguarda il loro rapporto.

Striscia la Notizia, Talisa e Giulia: spunta un retroscena incredibile, nessuno ne era a conoscenza

Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani sono le veline di Striscia La Notizia, la bionda e la mora. Alle spalle hanno la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi: “Senza quella scuola oggi non saremmo qui, in quest’altra scuola dove ci aspettiamo di imparare molto”, hanno confessato ai microfoni de Il Corriere.

Nel corso della loro intervista hanno rivelato di essere amiche da anni, prima di diventare anche colleghe. Il retroscena sul loro rapporto non tutti lo conoscevano: “Non solo abbiamo già lavorato assieme, ma abbiamo anche vissuto assieme per qualche mese. Abbiamo riso, pianto, litigato, fatto pace. Tutto. Per questo siamo state piacevolmente stupite dal fatto che ci abbiano scelte in coppia. Fare un’esperienza come questa con una sorella rende tutto diverso”.

