Uomini e Donne, Joele ‘smascherato’ da Maria De Filippi: solo adesso spunta la verità

A Fanpage, la corteggiatrice Ilaria Melis conferma le voci sull’espulsione da Uomini e Donne del tronista Joele da Uomini e Donne.

Le voci che volevano il tronista Joele cacciato da Uomini e Donne a causa di un ‘inganno’ sono state confermate in un’intervista di Fanpage alla corteggiatrice Ilaria Melis.

Come trapelato dalle anticipazioni de Il Vicolo delle News, il ragazzo è stato effettivamente invitato da Maria De Filippi ad abbandonare il programma insieme a tutte le sue corteggiatrici. Pare infatti che abbia tentato di eludere il divieto di interagire con le ragazze al di fuori del dating show.

Nell’intervista, Ilaria Melis ha dato la sua versione dei fatti, dando alla vicenda un’altra chiave di lettura. La ragazza racconta che durante la puntata incriminata i due stavano ballando e Joele le ha confessato un grande interesse. Proprio per questo, le avrebbe chiesto di seguire il suo migliore amico sui social: voleva presentarglielo. “Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione infatti, non l’ho nemmeno detto”, ha aggiunto Ilaria.

La giovane ha poi precisato che Joele era perfettamente consapevole di avere il microfono acceso in quel momento e quindi tutta la situazione creatasi sarebbe frutto di un enorme equivoco.

Uomini e Donne, parla la corteggiatrice di Joele: cosa sarebbe successo in realtà

La Melis ha precisato che con Joele non si sono scambiati affatto i numeri di telefono e che, secondo lei, la reazione degli opinionisti Gianni e Tina è stata esagerata. “Ma è la nostra parola contro la loro. Volevo anche fare vedere il telefono, ma che peso avrebbe avuto? I messaggi si possono sempre cancellare”, dice.

