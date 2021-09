L’amatissimo attore è diventato papà: “Lui è la perfezione”, l’annuncio da brividi

“Sono la più fortunata ad avere ora due uomini nella mia vita, che riempiono il mio cuore con questo amore cosmico gigante enorme”. Queste dolcissime parole hanno accompagnato il primo scatto del piccolo appena arrivato, nato il 23 settembre. Il famosissimo attore, protagonista di una delle serie più seguite è diventato papà per la prima volta.

Ad annunciarlo è stata la sua compagna, che ha postato anche uno scatto della manina del neonato, svelandone anche il nome. Scopriamo i dettagli di questa dolcissima notizia.

L’amatissimo attore è diventato papà: il piccolo è nato il 23 settembre, l’annuncio social

KJ Apa è diventato papà! L’attore protagonista di Riverdale e la sua compagna Clara Berry sono diventati genitori del piccolo Sasha Vai Keneti Apa, nato lo scorso 23 settembre. Al momento nessuna foto del neonato, se non quella della sua manina, postata dalla sua mamme insieme all’annuncio della nascita.

Una gioia immensa per l’attore e musicista neozelandese, che in Riverdale interpreta il protagonista Archie Andrews. La storia d’amore con la bellissima modella Clara è iniziata nel 2019, anche se inizialmente i due hanno preferito tenere la loro relazione lontana dai riflettori. Dopo un po’, però, tutto è diventato palese, nonostante le difficoltà dovute alla distanza: lui impegnato a Vancouver per le riprese di Riverdale, lei a Parigi per la sua carriera di modella. Tra i due si era parlato anche di una rottura, durante la scorsa estate, ma a maggio del 2021 è arrivato l’annuncio che tutti attendevano: quello della gravidanza, che mette fine ad ogni dubbio sul loro amore.

La notizia dell’arrivo di Sasha ha fatto impazzire fan, amici e colleghi della coppia, che non hanno perso tempo a congratularsi e lasciare messaggi di affetto ed auguri. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri ai neo genitori. E benvenuto al mondo dolce Sasha!