Claudio Amendola non è affatto figlio unico, ma sapete quanti fratelli ha esattamente? Chi sono, i loro nomi e che cosa fanno nella loro vita.

È tra i protagonisti indiscussi di ‘Star in the star’, Claudio Amendola. Entrato a far parte del programma insieme ad Andrea Pucci e Marcella Bella, l’attore romano è tra coloro che devono ‘giudicare’ le performances di ciascun concorrente. E tentare di indovinare chi si nasconde dietro la maschera. Cosa succederà, però, questa sera? Fino a questo momento, anche voi siete stati sempre d’accordo con le parole del buon Amendola? Noi assolutamente si! In attesa, però, di scoprire cosa accadrà tra pochissime ore e chi sarà l’eliminato del gioco, scopriamo qualche cosa in più su di lui.

Leggi anche –> Claudio Amendola, confessione terribile sulla moglie: “Soffre”

Parlare della sua sfera lavorativa e professionale, diciamoci la verità, è del tutto inutile. Entrato a far parte di questo mondo davvero giovanissimo, l’attore romano ha cavalcato la cresta dell’onda sin da subito. Della sua sfera ‘privata’, infine, sappiamo che è felicemente sposato con Francesca Neri e che è padre di tre splendidi figli. Vi siete mai chiesti, però, se ha fratelli? Ebbene: esaudiamo noi ogni vostro desiderio!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Quanti fratelli ha Claudio Amendola?

Conoscete proprio tutto di Claudio Amendola? Ad esempio, sapete se l’attore romano è figlio unico o ha fratelli? E, se ne ha, quanti sono in famiglia? Ebbene: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Però, procediamo con ordine. Il buon Amendola non è affatto figlio unico, bensì ha altre due fratelli.

Leggi anche –> Oggi conosciamo Claudio Amendola così: ricordate com’era ne I Cesaroni?

Cosa sappiamo, quindi, sui fratelli di Claudio Amendola? Pronti a scoprire ogni cosa? Ebbene: l’attore romano ha una sorella, che si chiama Silvia. E che, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe no appartenere affatto al mondo dello spettacolo. Ma non solo. Oltre lei, c’è anche Federico, altro fratello dell’attore. Lui, a differenza di sua sorella, è un artista. E, da quanto si legge, è un direttore d’orchestra, nonché musicologo. Insomma, una famiglia di tutto rispetto, non c’è che dire. Ma dove, soprattutto, regna l’arte.

Diteci la verità: voi eravate a conoscenza di tutto questo?