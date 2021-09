Vorresti essere in forma come Federica Pellegrini? Ecco la sua dieta, cosa mangia

In forma come Federica Pellegrini: ecco la sua dieta, cosa mangia la campionessa di nuoto.

Una carriera da sogno, conclusasi con la sua quinta Olimpiade a Tokyo. Ma in molti si chiederanno cosa mangia la mitica Federica Pellegrini? A parlare della sua nutrizione è stata proprio lei, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Anche il suo allenatore Matteo Giunta, che è anche il suo compagno, ha svelato qualche segreto sulla dieta della nuotatrice. Scopriamo tutti i dettagli.

La dieta di Federica Pellegrini: cosa mangia la campionessa di nuoto

“Non ho mai seguito una dieta particolare, perché l’ho sempre trovata una limitazione. Innanzitutto perché io già di per sé non sono una ragazza che mangia tantissimo soprattutto nei momenti di grande allenamento. Più riesco a mangiare diversificato e meglio è.” Queste le parole della campionessa di nuoto Federica Pellegrini, che rivela di non seguire alcuna dieta specifica, ma di aver mangiato sempre un po’ di tutto. “La dieta mediterranea è sempre quella che ho attuato in tutte le stagioni di allenamento. Ovviamente supportata da una buona integrazione fatta con un medico specializzato ad hoc”, aggiunge.

E anche il suo allenatore Matteo Giunta conferma che Federica non segue alcuna dieta in particolare, ma che se proprio dovessero definire la sua nutrizione, rientrerebbe nella dieta mediterranea.

“Varia molto con gli alimenti, non sta lì con il bilancino a pesare la grammature di ogni singolo alimento. E’ abituata bene, con qualche strappo alla regola. Già di per sé il nuoto è uno sport difficile di suo, se in più uno deve sentirsi costretto sull’alimentazione, diventerebbe troppo complicato”, spiega Matteo. L’allenatore aggiunge che la Pellegrini si fa aiutare da Alexander Bertuccioli per integrare in modo corretto tutti gli alimenti necessari, per permetterle di allenarsi e recuperare in modo corretto e ottimale.