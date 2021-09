Sapete qual è stata la prima telecronaca di Fabio Caressa? È davvero immaginabile: l’ha raccontato il giornalista su TikTok

Fabio Caressa è un famoso giornalista e telecronista di Sky. Sapete qual è stata la sua prima telecronaca in assoluto? Non riuscireste mai ad immaginarlo. Di seguito vi riportiamo le parole del giornalista che ha risposto ad una domanda sul noto social network TikTok.

Qual è stata la prima telecronaca di Fabio Caressa

Fabio Caressa, nato a Roma il 18 aprile 1967, è un famoso giornalista e telecronista sportivo. Inizia a lavorare in televisione nel 1986 per Canale 66, scoperto da Michele Plastino, personaggio noto nell’ambito dell’emittenza privata romana. Nel 1991 viene scelto per comporre la squadra dei telecronisti della neonata pay-tv Tele+, che poi diventerà Sky.

Insieme a Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e della nazionale italiana, forma una delle più celebri coppie di telecronisti di Sky Sport. I due sono stati i telecronisti ufficiali della serie di videogiochi calcistici FIFA fino al 2014. È stato inoltre la voce dei Mondiali vinti dall’Italia nel 2006 e degli Europei del 2021.

È molto attivo sui social e da un po’ di tempo è presente anche su TikTok, nuovo social network in voga negli ultimi tempi. Proprio su TikTok, Caressa ha risposto ad una domanda precisa: “qual è stata la tua prima telecronaca?”.

Caressa spiega di aver tenuto la prima radiocronaca in occasione della partita Cesena-Lazio, valida per il campionato di Serie B 1986-1987, per una radio di Cesena. Riguardo alla telecronaca, invece, ha dichiarato che la sua prima volta è stata per una partita del calcio inglese in differita in cui giocava il Leeds nel 1991.

Da allora n’è passata di acqua sotto i punti e possiamo dire che ad oggi Caressa è uno dei telecronisti più famosi della televisione italiana. Il suo modo di annunciare il gol, pronunciando prima il nome e poi il cognome, è divenuto celebre, oltre che imitato da tantissimi tifosi e amanti del calcio.