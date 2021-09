La famosa cantante è finalmente uscito allo scoperto col suo compagno: ha trovato l’amore, la prima foto di coppia sui social.

Una notizia davvero sorprendente, non c’è che dire! La famosissima cantante ha trovato l’amore. A ufficializzare il fidanzamento, è stata proprio la diretta interessata. È proprio sul suo canale social ufficiale, sul quale è attivissima e seguitissima, che la voce di tantissimi successi non ha perso occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori di questa splendida novità in ambito sentimentale. Adesso è felicemente fidanzata. E non può fare a meno di condividere questa gioia coi suoi sostenitori.

Leggi anche –> La cantante diventerà mamma: “Quando verrai alla luce ti darò il mondo”, il commovente annuncio social

Nessuno si aspettava una notizia del genere, eppure la cantante ha spiazzato davvero tutti: è finalmente uscito allo scoperto. Ed ha condiviso sul suo canale social ufficiale la prima foto di coppia col suo amato compagno. Inutile raccontarvi la reazione da parte del suo pubblico social. Appena appresa la fantastica notizia, infatti, i suoi sostenitori sono letteralmente esplosi di gioia. Come dare loro torto, d’altra parte! Di chi parliamo? E, soprattutto, chi è colui che ha fatto battere il cuore dell’amatissima cantante?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

L’amatissima cantante ha trovato l’amore: finalmente è uscito allo scoperto, che gioia!

È proprio con una serie di scatti, l’ultimo di esse la immortala in compagnia del suo compagno, che l’amatissima cantante è uscita finalmente allo scoperto. Ed ha ufficializzato la sua storia d’amore. Di chi parliamo? Semplice: della splendida Adele. Alcuni giorni fa, quindi, l’interprete ha condiviso la prima foto di coppia col suo fidanzato. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto esplodere di gioia i suoi sostenitori.

Leggi anche –> Adele, nuova villa a Kesington: sapete a quanto ammonta il suo prezzo? Cifre da urlo e dettagli ‘pazzeschi’

Chi è lui, però? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il nome di colui che sta facendo battere il cuore della splendida Adele è Rich Paul, un procuratore sportivo. Sia chiaro: non sappiamo da quanto tempo stia insieme e quando sia siano conosciuti. Una cosa, però, è certa: da questa foto si percepisce chiaramente la loro unione. Siete curiosi di vederlo? Ci pensiamo immediatamente:

Sono davvero splendidi e bellissimi insieme, vero?