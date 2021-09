Perchè Chiara Ferragni e Fedez hanno litigato lo scorso agosto sul lago di Como, mentre erano in yatch: ne hanno parlato con i fan.

Fedez e Chiara Ferragni sono spesso al centro delle cronache rosa: i Ferragnez formano una delle coppie più famose d’Italia. E come in tutte le storie d’amore, spesso può capitare qualche litigio: la loro ultima lite però, vista la fama, non è passata inosservata. A fine agosto Chiara e Federico sono stati fotografati nel bel mezzo di una furiosa litigata su uno yatch sul lago di Como. L’episodio ripreso da alcuni paparazzi rappresentava la prima testimonianza di un momento di forte tensione tra i due. Ma cosa è successo esattamente? I diretti interessati hanno spiegato in una diretta Instagram i motivi del loro battibecco.

Spunta fuori la verità! Fedez e Chiara Ferragni: “Perché abbiamo litigato sul lago di Como”

Nel corso di una diretta Instagram, Fedez si è trovato a parlare del litigio di cui è stato protagonista insieme alla moglie. Il rapper e Chiara Ferragni su uno yatch sul Lago di Como, a fine agosto, sono stati fotografati durante un duro battibecco.

“È vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate” ha confessato Federico Lucia. Nel corso della diretta è intervenuta anche la Ferragni: l’imprenditrice digitale ha spiegato che i motivi erano legati a questioni familiari.

‘L’amore non è bello se non è litigarello’: il famoso detto è universale, vale per tutti, anche per le coppie VIP! L’importante è sempre fare la pace!