Scopriamo le anticipazioni della terza puntata, in onda Giovedì 7 Ottobre, di Fino all’ultimo battito: cosa accadrà a Vanessa?

Manca sempre meno alla seconda puntata di Fino all’ultimo battito. Andata in onda per la prima volta esattamente una settimana fa, la serie televisiva targata Rai ha riscosso un successo piuttosto impressionante. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà nel corso della terza puntata che andrà in onda Giovedì 7 Ottobre, scopriamo insieme cosa accadrà stasera. E, soprattutto, di che cosa parla la fiction diretta da Cinzia Ph Torrini.

L’intera serie televisiva è concentrata sulle avventure di Diego, un medico chirurgo che, giunto in Puglia, si innamora di Vanessa. Insieme hanno un figlio, Paolo, che molto presto scopre di avere una cardiopatia e che la sua unica salvezza è un trapianto. Fin qui tutto bene, oseremmo dire, se non fosse per il fatto che prima di lui, in lista, c’è un’altra ragazzina, Vanessa. A questo punto, quindi, Diego si trova di fronte un bivio: andare contro l’obbligo professionale oppure salvare suo figlio. Nel frattempo, però, si trova ad essere un medico privato di un boss, Cosimo Patruno.

Cosa accadrà nella terza puntata di Fino all’ultimo battito?

In attesa di poter scoprire cosa accadrà nel corso di questo seconda appuntamento di Fino all’ultimo battito, facciamo un ulteriore passo in avanti. E scopriamo cosa accadrà nella terza puntata della serie televisiva.

Da quanto si apprende dalle anticipazioni di questa sera, sembrerebbe che l’appuntamento di questa sera sarà piuttosto imperdibile. Non soltanto perché, dopo la fuga del boss Patruno, sembrerebbe che i sospetti ricadranno sull’ospedale stesso, ma anche perché Rosa, nuora di Cosimo, avrà seriamente paura che suo figlio possa rivedere e riallacciare i rapporti con suo nonno. Nel frattempo, però, Anna, figlia di Elena, vorrà incontrare suo padre.

Insomma, una seconda puntata imperdibile, ma la terza? Lo sarà altrettanto! Da quanto si legge dalle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che Giovedì 7 Ottobre assisteremo ad un grandissimo colpo di scena che riguarderà proprio Vanessa. Sembrerebbe, infatti, che la giovanissima ragazzini sparirà misteriosamente dall’ospedale! Chi sarà stato l’artefice? Chi lo sa! Ma non è affatto finita qui. Diego continuerà a prendersi cura del boss Patruno. E, dopo un malore, gli prescriverà addirittura una trasfusione di sangue. Nel frattempo, però, Anna e Mino sono sempre più vicini. Ed Elena, purtroppo, scoprirà le intenzioni di sua figlia: aiutarlo in una campagna social.

Ovviamente, questo è soltanto poco di quello che potrebbe succedere. A questo punto, non ci resta che attendere!