Giulia Salemi sarebbe gelosa di Pierpaolo Pretelli: ecco cosa succede dietro le quinte del programma Tale e Quale Show

Secondo un’indiscrezione lanciata dal giornalista Alberto Dandolo, Giulia Salemi sarebbe gelosa del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Ma cosa succede dietro le quinte di Tale e Quale Show? Ve lo spieghiamo in questo articolo.

Giulia Salemi gelosa di Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show

Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Pretelli inizialmente aveva stretto un rapporto ‘speciale’ con Elisabetta Gregoraci, ma con questa non è nata una storia d’amore. Al contrario, con la Salemi è stato quasi amore a priva vista.

Una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia, la relazione sembra procedere a gonfie vele. Adesso, però, Pretelli è impegnato a Tale e Quale Show e pare che la Salemi sia gelosa di quello che succede dietro le quinte.

Stando a quanto si legge su Dagospia dal giornalista Alberto Dandolo, pare che l’influencer italo-persiana sia molto gelosa del suo fidanzato e che addirittura lo monitori di continuo. Dandolo fa riferimento alle truccatrici di Tale e Quale Show, ma ovviamente non fa nomi.

Al momento, Giulia e Pierpaolo stanno vivendo una relazione a distanza. Pretelli infatti è rimasto a Roma per poter partecipare al programma di Rai Uno, mentre la Salemi continua a vivere a Milano, dove ha da poco acquistato la sua prima casa. I due ricordiamo erano pronti per viversi 24 ore su 24, ma almeno per il momento la convivenza sembra rinviata.

Il loro amore, sia nella casa del Grande Fratello che fuori, ha dimostrato di essere forte e saper resistere a tutto. Siamo sicuri che riusciranno a superare anche questa.