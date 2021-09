Giulia Salemi ha viaggiato di ritorno verso casa sua a Milano senza valigia: incredibile quanto accaduto, ecco le sue parole.

Tra le coppie più famose del momento è impossibile non ricordare quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello VIP: tra i due è scoppiata subito la scintilla ed ancora oggi vivono felici insieme. Proprio in questi giorni la Salemi è stata a Roma a casa del suo uomo: qualcosa però nel ritorno è andata storta. Incredibile quello che è successo: l’ha raccontato non appena arrivata a Milano!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Giulia Salemi: “Sono talmente stordita…”, cosa è successo durante il suo ritorno a Milano

Giulia Salemi è tornata ieri, 29 settembre, a Milano. Ha trascorso alcuni giorni a Roma a casa della sua dolce metà, Pierpaolo Pretelli. “Sono talmente stordita che ho dimenticato il trolley, l’ho dimenticata a casa di Pier. Ho viaggiato senza valigia” è la confessione della Salemi. Attraverso le sue Instagram story ha svelato di aver preso il treno senza portare con sé vestiti ed oggetti personali.

Leggi anche “Mi ha bloccato su Instagram”: confessione a sorpresa di Giulia Salemi, si tratta di un ex del GF Vip

Uno spiacevole imprevisto che la Salemi ha voluto condividere con i suoi follower! Come risolverà adesso? Siamo sicuri che presto potrà rivedere il suo Pier e la sua valigia!

Bloccata su Instagram

L’influencer nel corso del suo ultimo GF VIP Party andato in onda ha rivelato che un suo ex coinquilino della casa di Cinecittà l’ha bloccata sui social! “Vi faccio uno spoiler, ragazzi, vi dico una cosa. Sapete che Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io sono scioccata”.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si mostrano insieme: ‘Video shock’, le immagini fanno il giro del web