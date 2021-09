Ilary Blasi è un’amatissima conduttrice, ma le sue ultime parole hanno gelato davvero tutti i suoi ammiratori: nessuno l’avrebbe mai aspettato.

È tra le conduttrici più amate ed apprezzate della televisione italiana, Ilary Blasi. Attualmente al timone di ‘Star in the star’, la splendida romana vanta di una carriera davvero impressionante. Ancora prima di approdare in prima serata con un varietà davvero incredibile, infatti, la bella Blasi è stata al timone di tantissimi programmi i successo. Non facciamo soltanto riferimento al Grande Fratello Vip, di cui ha assunto le redini in mano per circa 3 anni, e a L’Isola dei Famosi, ma anche Eurogames, Le Iene e tanto altro ancora. Insomma, Ilary è davvero giovanissima, eppure il suo curriculum vanta di esperienze lavorative piuttosto interessanti.

Nel corso di una sua recentissima intervista al settimanale ‘Chi’, Ilary Blasi si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Ed è proprio in questa occasione che, molto probabilmente per la prima volta, si è lasciato andare a delle parole che hanno ‘gelato’ tutti. Di che cosa parliamo? Vi sveliamo tutti noi, state tranquilli! Vi anticipiamo, però: nessuno l’avrebbe mai immaginato!

Ilary Blasi, le sue parole spiazzano tutti: mai detto prima d’ora, cos’è successo

È proprio nel corso di una sua recentissima intervista al settimanale ‘Chi’, Ilary Blasi si è lasciata andare ad una rivelazione davvero ‘choc’. Oltre a raccontare, per la prima volta, di ‘soffrire’ nel fare le prime serate perché abituata ad andare letto presto, la splendida conduttrice ha anche parlato del suo ‘addio’ alla tv. Per circa due anni, lo sappiamo benissimo, la Blasi è stata lontana dai riflettori per essere accanto a suo marito, che nel frattempo aveva appeso la scarpette al chiodo. Quando, però, Ilary deciderà di allontanarsi definitivamente dal piccolo schermo? A quanto pare, sembrerebbe che la conduttrice ci stia pensando.

“Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni”, ha iniziato a dire Ilary Blasi sulle pagine del giornale. Sottolineando, inoltre, di essere riuscita a fare ciò che ha sempre voluto fare soltanto in questi ultimi anni. “Ma siccome nulla dura per sempre… Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte”, ha concluso.

Insomma, delle parole che gelano. E che, purtroppo, ci fanno presagire che l’addio non è molto lontano. Cosa ne pensate voi?