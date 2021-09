Dolorosissima perdita per Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu: sui rispettivi canali social, degli ultimi saluti da brividi, cos’è successo.

Non hanno assolutamente bisogno di presentazioni, Luca e Paolo. Entrati a far parte del mondo dello spettacolo diversissimi anni fa quando, dopo essersi conosciuto a teatro, hanno partecipato ad un famosissimo programma televisivo di Italia Uno. E, da quel momento, non si sono mai più fermati. Attori, conduttori e comici: il duo è tra i più apprezzati ed amati nello spettacolo italiano.

Nelle scorse ore, però, il simpaticissimo duo comico è stato colpito da una dolorosissima perdita. A darne la notizia, sono stati proprio i diretti interessati. Sia Luca Bizzari che Paolo Kessisoglu, sui rispettivi canali social, non hanno perso occasione di poter esprimere tutto il loro dolore per la tragica scomparsa di un loro carissimo amico. “Ciao ammiraglio”, scrive il buon Bizzarri su Facebook. “Sei un pezzo della storia mia”, gli fa eco il Kessisoglu su Facebook. Insomma, parole davvero da brividi, non c’è che dire. E che, soprattutto, sottolineano quanto il loro rapporto fosse davvero speciale. Cos’è successo? Scopriamo ogni cosa nel dettaglio!

Luca e Paolo, dolorosissima perdita: parole da brividi, saluti strazianti

Una vera e propria dolorosissima perdita, quella che Luca e Paolo non hanno perso occasione di poter condividere col loro pubblico social. Nelle scorse ore, come sottolineato dai diretti interessati, è venuto a mancare uno dei loro più grandi amici. Stiamo parlando proprio di colui che entrambi, nei rispettivi canali social, definiscono ‘ammiraglio’, amatissimo ristoratore del capoluogo ligure.

Sia Luca che Paolo, come dicevamo precedentemente, hanno voluto porgere un ultimo saluto al loro amico con delle parole davvero da brividi. Il buon Bizzarri, infatti, su Facebook scrive: “Cosa ti devo dire, amico mio. Cosa ti devo dire. Sei stato parte della mia vita, se n’è andata parte delle mia vita”. Differente, invece, il messaggio di addio del buon Kessisoglu. Che, invece, sottolinea il carattere del ristoratore proprio per confermare il suo essere speciale. “Bello non te lo si poteva proprio dire, gentile manco a parlarne. Polemico rompiscatole e bastian contrario che non eri altro”, ha scritto il simpaticissimo Paolo prima di ricordare un episodio davvero indimenticabile ai suoi occhi.

Insomma, non c’è che dire: sono davvero delle parole da brividi!